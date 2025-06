Erschreckende Attacke in München: Mann und Frau erst beleidigt, dann angegriffen

Die Polizei ermittelt in dem Fall. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat sich der Vorfall bereits am zurückliegenden Samstag angespielt, als die beiden Opfer, die ihren Wohnsitz jeweils in München haben, gegen 0.05 Uhr gerade zu Fuß in der Dachauer Straße unterwegs waren.

Der 55-Jährige wurde demnach unvermittelt von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und anschließend fremdenfeindlich beleidigt, dann richtete sich der Hass auch gegen die 43-Jährige.

Beide versuchten, sich der Situation irgendwie zu entziehen, wurden jedoch körperlich attackiert.

Die Täter ließen offenbar nur von ihren Opfern ab, da diese lautstark auf sich aufmerksam machten.

Sie flüchteten laut Polizeiangaben in unbekannte Richtung, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.