Erschreckende Szenen in Zug: Mann pinkelt in Mülleimer und greift brutal Mitreisenden an

München - Dieser Zwischenfall hat noch ein Nachspiel! Ein 40 Jahre alter Mann hat in einem Regionalexpress erst in einen Mülleimer uriniert und im Anschluss einen Mitreisenden (29), der ihn darauf angesprochen hatte, attackiert.

Die Bundespolizei musste nach einem Zwischenfall in einem Regionalexpress am Münchner Ostbahnhof tätig werden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Laut Angaben der Münchner Bundespolizei vom heutigen Mittwoch hat sich der erschreckende Vorfall am Vorabend gegen 20.45 Uhr in einem in Richtung Ostbahnhof fahrenden Zug ereignet.

Den Beamten zufolge reagierte der Sendlinger auf den 29-Jährigen aus Leipzig aggressiv, riss diesen an dessen schulterlangen Haaren brutal zu Boden.

Ein Paar aus der Au im Alter von 69 und 70 Jahren bemerkte die heftige Attacke und zögerte daraufhin nicht lange. Beide gingen couragiert dazwischen.

Auch ein ebenfalls in dem Zug anwesender in zivil reisender Beamter der bayerischen Landespolizei wurde auf das Geschehen aufmerksam. Der 30-Jährige hielt den aggressiven 40-Jährigen fest und verständigte außerdem unmittelbar die Beamten.

Am Ostbahnhof nahm sich die Bundespolizei daraufhin des Vorfalles an - und den Angreifer in Gewahrsam.