Familie auf Diebestour: Mutter benutzt Töchter (6, 11) als Schmugglerinnen

München - Dreister Diebstahl am Hauptbahnhof in München !

Die Mutter und ihre drei Töchter konnten bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten werden. (Symbolbild) © Bundespolizei

Eine 37-jährige Frau wurde gemeinsam mit ihren drei Töchtern am Donnerstagabend dabei erwischt, wie sie mehrere Artikel in einem Kosmetikgeschäft einsteckte. Das teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Besonders schockierend: Zwei der Kinder, darunter ein erst sechsjähriges Mädchen, wurden gezielt in die Tat eingebunden.

Während die 15-jährige Tochter die Verkäuferin ablenkte, griffen die Mutter und die Elfjährige zu und entwendeten zahlreiche Artikel. Ein Großteil des Diebesguts wurde bei den strafunmündigen Mädchen - der Elf- und der Sechsjährigen - verstaut.

Als die Verkäuferin den Diebstahl bemerkte, stellte sie die Familie zur Rede und versperrte den Ausgang. Die Mutter reagierte darauf mit Gewalt, versuchte die verschlossene Tür aufzubrechen und verletzte die Verkäuferin dabei leicht am Arm.

Hilfsbereite Kundinnen unterstützten die Mitarbeiterin. Die Familie konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei im Geschäft festgehalten werden.