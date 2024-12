Festnahme! 60-jähriger Freier von Sexarbeiterin vergewaltigt?

Hat eine 33-Jährige einen Mann vergewaltigt? (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich der Mann und die Wohnsitzlose am 21. November in Sendling in einem Beherbergungsbetrieb getroffen.

In einem Zimmer sollte es daraufhin zu im Vorfeld vereinbarten sexuellen Dienstleistungen kommen. Diese und die entsprechende Geldsumme hatten beide auf einem Portal im Internet abgesprochen.

Während der sexuellen Handlungen forderte der 60-Jährige die Brasilianerin demnach auf, diese zu beenden. Die 33-Jährige ignorierte das allerdings und machte gegen den Willen des Mannes weiter.

Nach dem Ende des Treffens verließ der Senior das Gebäude und meldete den Zwischenfall kurz darauf bei einer Münchner Polizeiinspektion.