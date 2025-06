Frau attackiert Passanten auf offener Straße mit Messer und Stock

Die Polizei ermittelt in Berg am Laim wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Münchner Polizei mitteilte, meldeten sich am Mittwoch gegen 19.40 Uhr mehrere Anrufer über den Notruf.

Den Angaben zufolge griff die 41-Jährige auf offener Straße Passanten mit einem Messer und einem Stock an.

Ein 64-Jähriger wurde mit dem Messer am Rücken verletzt, eine 62-Jährige bekam einen Hieb mit dem Stock auf den Kopf.

Als die 62-Jährige weiteren Attacken entgehen wollte, stolperte sie und stürzte. Dabei wurde sie am Kopf verletzt.

Als Anwohner und weitere Passanten zur Hilfe kamen, zog sich die Angreiferin in ihre nahe gelegene Wohnung zurück. Dort konnte sie festgenommen werden. "Da sie sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie wegen ihres gefährdenden Verhaltens in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht", so die Polizei.