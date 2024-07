Frau in München bei Streit getötet: Verdächtige (89) ruft selbst Polizei

Die Münchner Polizei ermittelt auf Hochtouren. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Wie die Beamten am heutigen Freitag mitteilten, waren sie von einer 89 Jahre alten Münchnerin gegen 19.50 Uhr per Notruf darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass diese in ihrer Wohnung bei einem Streit eine Bekannte tödlich verletzt hätte.

Die Einsatzkräfte fanden vor Ort die Leiche einer älteren weiblichen Person vor, die deutliche Spuren von massiver stumpfer Gewalteinwirkung aufwies.

Ermittlungen zur Identität der Toten dauern an, bislang konnte diese nicht sicher geklärt werden.

Die Tat soll sich nach aktuellem Erkenntnisstand in den vorangegangenen Tagen abgespielt haben, Hinweise auf die Beteiligung einer oder mehrerer weiterer Personen gibt es laut Polizei nicht.