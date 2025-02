Auf dem Weg von München nach Freising: Frau in Regionalexpress sexuell belästigt

München - In einem Regionalexpress von München nach Freising haben sich offenbar erschreckende Szenen abgespielt. Eine 29 Jahre alte Frau soll von einem Mitreisenden (50) sexuell belästigt worden sein.

Die Polizei ermittelt nach einem Zwischenfall in einem Regionalexpress von München nach Freising. (Symbolbild) © Patrick Pleul/ZB/dpa

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr die Notfallleitstelle über die sexuelle Belästigung, die sich im RE 4077 zugetragen haben soll, in Kenntnis gesetzt worden.

In Freising traf die sofort entsandte Streife die 29-Jährige an. Diese erklärte den Beamten, von dem 50-Jährigen am Po angefasst worden zu sein.

Bei der Ankunft am Freisinger Bahnhof berichtete sie demnach ihrem Freund (38) von dem Vorfall, woraufhin selbiger den ebenfalls ausgestiegenen 50-Jährigen noch am Bahnsteig zur Rede stellte.

Daraufhin wurde er von dem Mann mit Flaschen bedroht, was zwei Zeuginnen beobachteten.