Frauen brechen in Münchner Wohnung ein: Nachbar reagiert sofort

München - Zwei Einbrecherinnen wurden im Stadtteil Bogenhausen dank des Einsatzes eines aufmerksamen Nachbarn geschnappt.

Die Polizei schnappte auch die zweite Einbrecherin und nahm sie fest. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die Frauen hatten sich am 30. Dezember gegen 15.10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus verschafft. Dort entwendeten sie Schmuck und Wertgegenstände im fünfstelligen Eurobetrag, teilte die Polizei mit.

Ein aufmerksamer Nachbar im Haus hielt die Frauen bei ihrer Flucht durchs Treppenhaus auf. Während er eine der Diebinnen festhalten konnte, entwischt die andere zunächst.

Die zweite Verdächtige sei dann aber nach kurzer Fahndung in der Pfistermeierstraße entdeckt und festgenommen worden. Sie trug eine Handtasche mit dem Diebesgut und Aufbruchwerkzeug bei sich, so die Polizei.

Bei den Frauen wurden nicht nur Gegenstände aus der Bogenhausener Wohnung entdeckt, sondern auch Schmuck, der einem Einbruch im Lehel zwischen 12.15 und 14.15 Uhr zuzuordnen sei. Auch ein dritter Einbruch soll auf das Konto der Frauen gehen: Ebenfalls im Lehel wurde eine leerstehende Wohnung aufgebrochen, aus der jedoch nichts gestohlen wurde.