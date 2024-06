Frauen in S-Bahnen sexuell belästigt: Polizei sucht weitere Opfer

München - Ein 34-Jähriger soll mehrere Frauen in S-Bahnen in und um München sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei sucht Zeugen und weitere Opfer.

Am Münchner Ostbahnhof konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben der Behörden meldeten Zeugen am Sonntagnachmittag zwischen 15 und 17.30 Uhr in mehreren S-Bahnen der Linie S2 einen Mann, der Frauen sexuell belästigte.

Demnach wurden die Übergriffe an den S-Bahn-Stationen Dachau, Poing und Ostbahnhof München gemeldet.

Die Polizei nahm einen 34-jährigen Tatverdächtigen aus Gelsenkirchen schließlich am Ostbahnhof München am Ausgang Orleansplatz fest.

Aufgrund von Wiederholungsgefahr ordnete die Staatsanwaltschaft an, den Mann einem Haftrichter vorzuführen, der am Montag darüber entscheidet, ob der 34-Jährige in Untersuchungshaft muss.