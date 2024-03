Gefährlicher Sabotageakt in München: S-Bahn überfährt Steinplatte

München - Die Bundespolizei ermittelt nach einem gefährlichen Sabotageakt in München .

Die Steinplatte (unten im Bild) wurde durch Unbekannte auf die Schienen gelegt. © Bundespolizei

Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, bemerkte ein 24-jähriger S-Bahn-Führer zwischen den Haltepunkten München-Moosach und München-Fasanerie am Freitag gegen 16 Uhr einen Schlag am Zug und verständigte den Fahrdienstleiter.

Ein darauffolgender Zug wurde daraufhin zu einer Langsamfahrt aufgefordert. Der Triebfahrzeugführer erkannte dadurch rechtzeitig eine auf den Gleisen liegende Steinplatte und konnte bremsen.

Die alarmierte Bundespolizei sicherte Spuren an der zerbrochenen Betonplatte, bevor sie aus dem Gleisbereich geborgen wurde. Nach etwa einer Stunde konnte der Zug weiterfahren.

Die S-Bahn wurde durch die Steinplatte glücklicherweise nicht beschädigt.