Gewalteskalation an Münchner U-Bahnhof: Trio prügelt brutal auf 15-Jährige ein, die sticht zu!

München - Heftige Gewalteskalation am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz im Stadtteil Ramersdorf! Zwei Mädchen hatten sich zu einer Aussprache nach einem vorangegangenen Streit verabredet. Die Situation lief jedoch völlig aus dem Ruder.

Im Bereich des U-Bahnhofs Karl-Preis-Platz im Münchner Stadtteil Ramersdorf ist am Samstagabend ein Streit vollends eskaliert. © imago/Manfred Segerer

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, war es bereits am Samstagabend zu dem Zwischenfall gekommen. Demnach hatten sich die Jugendlichen gegen 22.45 Uhr für ein Gespräch getroffen, wobei eine der beiden von einer 14-jährigen Freundin und einem 40 Jahre alten Mann begleitet worden war.

Das Gespräch verlief allerdings offenbar nicht wie im Vorfeld geplant, stattdessen artete dieses in eine körperliche Auseinandersetzung beider Seiten aus.

Nach aktuellem Ermittlungsstand zog die alleine erschienene 15-Jährige, nachdem sie von ihren 14 und 15 Jahre alten Widersacherinnen zunächst zu Boden gebracht worden war, plötzlich ein Messer.

Mit diesem versuchte sie den Angaben zufolge im Anschluss, die 15-Jährige zu attackieren. Das führte dazu, dass der 40-Jährige ebenfalls eingriff und auf das am Boden liegende Mädchen eintrat.

Gemeinsam mit den beiden anderen Mädchen schlug der Mann im Anschluss zudem auch noch auf die Jugendliche ein. Diese stach dem Angreifer im weiteren Verlauf der äußerst gewalttätigen Auseinandersetzung mit dem Messer in den Oberschenkel.

Daraufhin ließ das Trio von der 15-Jährigen ab, flüchtete in eine U-Bahn. Die Beteiligten, die alle in München wohnhaft sind, konnten von der zwischenzeitlich verständigten Polizei letztlich in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.