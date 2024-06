Gewalttat in München! Opfer stirbt in Klinik, Täter auf der Flucht

München - Im Münchner Stadtgebiet Milbertshofen-Am Hart sind am Montagnachmittag laut Meldung der " Bild " Schüsse gefallen. Ein Mensch sei laut einer Polizeisprecherin getötet worden.

Die Polizei ist im Norden der Stadt – wo sich der Bezirk befindet – mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das teilten die Beamten per X/Twitter mit: "Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort." Unter anderem soll ein Hubschrauber bereits den Bereich abfliegen.

Laut Angaben befinde sich der oder die Tatverdächtige derzeit auf der Flucht – möglicherweise in einem dunkeln Audi A4. Offenbar ging ein Streit der Gewalttat voraus.

Man hatte die Person schwer verletzt gegen 16.45 Uhr auf der Schmalkaldener Straße entdeckt. Der Tatort befindet sich in der Nähe der U-Bahnstation "Frankfurter Ring".

Im Münchner Stadtgebiet Milbertshofen ist eine schwerverletzte Person auf der Straße entdeckt worden. Der Täter ist auf der Flucht. © -/München.TV/dpa

Laut Informationen des Bayrischen Rundfunks handle es sich um eine männliche Person, die als Opfer aufgefunden wurde.

Über den möglicherweise ebenfalls männlichen Täter und die Hintergründe des Gewaltakts gibt es derzeit noch keine konkreten Informationen.

Laut "Bild" am Montagabend ist das Opfer im Bogenhausener Klinikum seinen Verletzungen erlegen.

Hierzu gab es anfangs – auch nach direkter Nachfrage – noch keine offizielle Bestätigung. Später vermeldete die Polizei den Tod des Mannes: "Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die verletzte Person in ein Krankenhaus. Hier verstarb die Person an ihren Verletzungen." Derzeit würden Beamte Mietshäuser in einer abgeriegelten Straße durchsuchen.

Aktuell laufen "umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach einer flüchtigen Person", bestätigte die Polizei. Momentan werden Spuren gesichert. Wer mögliche Bild- und Videoaufnahmen im Zusammenhang mit der Tat angefertigt hat, wird gebeten, diese unter diesem Link an die Polizei zu übermitteln.

"Dieser Aufruf richtet sich auch an Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit an der Tatörtlichkeit vorbeigefahren sind und möglicherweise Aufnahmen (Dashcam o.ä.) gemacht haben."