08.03.2024 10:28 Großeinsatz am Hauptbahnhof in München: Frau (83) berichtet von Bombe in Koffer!

Großeinsatz am Hauptbahnhof in München! Eine Frau hat für eine Sperrung gesorgt. Sie hatte angegeben, dass sich in einem Koffer ein Sprengsatz befinden würde.

Von Jan Höfling

München - Aufregung und Großeinsatz am Hauptbahnhof! Eine 83 Jahre alte Frau hat am gestrigen Donnerstag für eine Sperrung gesorgt. Die Seniorin hatte angegeben, dass sich in einem abgestellten Koffer ein Sprengsatz befinden würde. Die Polizei musste in München anrücken. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Wie die Bundespolizeidirektion München am heutigen Freitag mitteilte, konnte der Verdacht zwar recht schnell ausgeräumt werden, die 83-Jährige wurde den Angaben zufolge aber festgenommen. Zuvor hatte die Frau sich etwa gegen 13.45 Uhr an einem DB Infopoint aufgehalten und sich an diesem über Zugverbindungen informiert. Beim Verlassen tätigte sie plötzlich ihre folgenschwere Aussage bezüglich des angeblich gefährlichen Gepäckstücks. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei sperrten den Bereich ab. Ein Sprengstoffsuchhund wurde eingesetzt. Nachdem der Vierbeiner nicht angeschlagen hatte, wurde der Koffer geöffnet. München Crime Großeinsatz der Münchner Polizei: Anwohner melden Schüsse in der Au! Zur Erleichterung aller Beteiligten befanden sich in dem Koffer keinerlei gefährliche Gegenstände, sondern lediglich einige Reiseutensilien. Kontrolle der Seniorin in München: Gegen Frau lag bereits ein Strafvollstreckungshaftbefehl vor! Eine zeitnahe Auswertung der Videoaufnahmen vom Einsatzort ergab laut den Beamten außerdem, dass der besagte Koffer nicht einmal der Seniorin selbst gehörte. Wer der Besitzer oder die Besitzerin ist, ist demnach bislang weiterhin unbekannt. Gegen die 83-Jährige, gegen die ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Beleidigung in Höhe von 6000 Euro oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen vorlag, wurde eine Verfahren wegen Vortäuschen einer Straftat eingeleitet. Da sie den Betrag zwar dabei hatte, sich jedoch weigerte, zu zahlen, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa