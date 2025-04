02.04.2025 10:15 Großeinsatz im Münchner Süden: Polizei sperrt Siemensallee ab

In München gab es am Dienstagabend einen Großeinsatz auf der Siemensallee in Obersendling.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Aufgrund einer Bedrohungslage kam es am späten Dienstagabend im Süden von München zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte. Die Siemensallee wurde weiträumig abgesperrt. © vifogra / Friedrich Laut Angaben der Polizei löste ein verdächtiger Gegenstand den Einsatz aus. Die Siemensallee wurde daraufhin zwischen der Wolfratshausener Straße und der Aidenbachstraße weiträumig abgesperrt. Der Gegenstand wurde von den Helfern entfernt. Nun wird untersucht, ob von ihm eine konkrete Gefahr ausging. Die Polizei betonte aber, dass für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestand. Weitere Details konnten die Beamten zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekannt geben. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz. Gegen Mitternacht wurde die Sperre wieder aufgehoben.

Titelfoto: vifogra / Friedrich