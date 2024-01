Handyortung überführt Dieb in München

Weil er sein Handy über andere Geräte verfolgen konnte, wusste ein Mann, wo sich der Dieb aufhielt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteile, wurde am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in einen in der Lortzingstraße (Stadtteil Pasing) geparkten Opel eingebrochen.

Dem Besitzer (49) aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde dabei ein Rucksack samt Laptop, Mobiltelefon und Geldbeutel geklaut.

Nach seiner Anzeige bei der Polizei meldete sich der 49-Jährige gegen 13.20 Uhr erneut bei den Ermittlern: Er ortete sein Handy und konnte so den mutmaßlichen Dieb am Bildschirm verfolgen.

Die Beamten folgten seinen Hinweisen und trafen schließlich im Bereich der Arnulfstraße den 36-jährigen Tatverdächtigen. Er hatte nicht nur das Handy, sondern auch alle anderen entwendeten Gegenstände bei sich. Die Beute wurde sichergestellt und der 36-Jährige vorläufig festgenommen.