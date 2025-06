Hinweis von Anwohner führt zu Drogenlager in München

Nach den Beobachtungen eines Anwohners klickten in Milbertshofen die Handschellen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren einem Anwohner immer wieder verdächtige Personen an einem stillgelegten Auto in einer Tiefgarage in Milbertshofen aufgefallen.

Zivile Beamte legten sich daraufhin auf die Lauer und überprüften das Auto. Starken Marihuanageruch in der Nähe und augenscheinlich größere Menge Marihuana wurden festgestellt.

Durch Ermittlungen konnte das Auto einem 22-jährigen Münchner zugeordnet werden.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Tasche konnte dessen Wohnung und auch das Auto näher unter die Lupe genommen werden.

Im Auto wurde schließlich ein Kilogramm Marihuana sichergestellt. Ein noch größeres Drogenlager wurde in der Wohnung entdeckt: zehn Kilo Marihuana, fast ein Kilogramm Kokain und mehrere Flaschen eines mutmaßlichen Codeingemischs.

Außerdem fand man mehrere tausend Euro Bargeld sowie ein Messer.