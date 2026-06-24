Hubschrauber, Taucher, Drohne: Große Suche nach Eisbach-Schwimmer, doch der war längst daheim

München - Mit einem Großaufgebot haben Einsatzkräfte im Englischen Garten in München nach einem vermissten Schwimmer gesucht - doch der ist längst zu Hause gewesen. Der Einsatz könnte für ihn teuer werden.

Ein Mann (36) springt in den Eisbach in München und kommt nicht zu seiner Kleidung zurück. Ein Freund ruft die Polizei, die eine Suche startet. Die könnte für den Vermissten teuer werden. (Symbolfoto) © Leonie Asendorpf/dpa

Der 36-Jährige stieg Polizeiangaben zufolge am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in den Eisbach und wollte sich treiben lassen. Als er nicht zurückkehrte und seine Kleidung am Ufer lag, alarmierte ein Freund gegen 20 Uhr die Beamten.

Rund anderthalb Stunden lang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Mann. "Neben mehreren Polizeistreifen kamen Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, eine Polizeidrohne, ein Hubschrauber sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr mit Tauchern zum Einsatz", erklärte das Münchern Polizeipräsidium.

Gegen 21.25 Uhr fanden die Rettungskräfte ihn schließlich wohlbehalten an seiner Wohnanschrift im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Er hatte sein Bad beendet und war laut einem Polizeisprecher wohl nur mit der Badehose bekleidet nach Hause gegangen, ohne jemanden zu informieren.