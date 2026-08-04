34-Jähriger stirbt nach Festnahme in München: LKA ermittelt

München - Ein Mann ist in München nach seiner Festnahme durch die Polizei gestorben. Die Beamten seien am Sonntagnachmittag gerufen worden, weil der 34-Jährige laut schreiend auf der Straße unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei mit.

Die Polizei wollte einen Mann (34) vorläufig festnehmen, da wird dieser plötzlich bewusstlos. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Als die erste Streife ankam, sei der Mann auf ein heranfahrendes Auto zugelaufen und habe sich am Wagen festgehalten. Dann habe er einem Beifahrer im Auto mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Als die Beamten ihn daraufhin vorläufig festnehmen wollten, habe der Mann erheblichen Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Zwei Polizisten seien verletzt worden.

Schließlich sei der polizeibekannte 34-Jährige, der in München wohnt, auch mithilfe unbeteiligter Passanten festgenommen worden. Dabei habe er das Bewusstsein verloren.

Die Polizisten hätten umgehend mit der Reanimation des Mannes begonnen, später hätten Rettungskräfte diese fortgeführt.

Der 34-Jährige sei aber am späten Abend in einem Krankenhaus gestorben.