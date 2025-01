Islamistische Drohung gegen Oktoberfest: Behörden nehmen ISPK ins Visier

Ein hydraulischer Poller steht auf einer Zufahrt zum Oktoberfestgelände. © Peter Kneffel/dpa

Die radikal islamistische Gruppierung Islamischer Staat – Provinz Khorasan (ISPK) hat mehreren Medien zufolge zu Anschlägen auf Großereignisse in verschiedenen Ländern aufgerufen - und dabei auch das Oktoberfest ins Visier genommen.

"Die aktuelle Drohbotschaft ist uns bekannt", sagte ein Sprecher der Münchner Polizei auf Anfrage.

Jeder Hinweis werde ernst genommen und akribisch geprüft. "Die aktuelle Drohbotschaft reiht sich in eine bestehende, anhaltend hohe abstrakte Gefährdung durch den islamistischen Terrorismus ein", sagte der Sprecher weiter.

Hinweise auf eine konkrete Gefährdung insbesondere des Münchner Oktoberfestes lägen aber derzeit nicht vor.

Bereits das Oktoberfest 2024 stand unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Nach der Messerattacke mit drei Toten in Solingen sowie Schüssen auf das NS-Dokumentationszentrum und das Generalkonsulat Israels in München gab es noch strengere Kontrollen an den Eingängen als bisher.

Erstmals wurden dabei auch Hand-Metalldetektoren eingesetzt.