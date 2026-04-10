Knallgeräusche in der Maxvorstadt: Angriff auf israelisches Restaurant

München - In der Nacht auf Freitag ist ein israelisches Restaurant im Münchner Stadtbezirk Maxvorstadt beschädigt worden. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Schaufensterscheiben des Restaurants wiesen an drei Stellen große Löcher auf. © NEWS5 / Lars Haubner

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, meldeten Anwohner gegen 0.45 Uhr drei laute Knallgeräusche in der Heßstraße.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Schaufensterscheiben des Restaurants "Eclipse Grillbar" an drei Stellen eingeschlagen waren.

"Das Besondere bei diesem Einsatz ist die politische Brisanz, die dahintersteckt. Die Betreiber dieses Restaurants sind jüdischen Glaubens", erklärte der Sprecher.

Auch die Brandfahndung war in der Nacht vor Ort, weil es in den ersten Mitteilungen hieß, dass pyrotechnische Gegenstände die Schäden und die Knallgeräusche verursacht hätten.