Jugendliche rasten am Kolumbusplatz komplett aus

München - Eine Gruppe Jugendlicher randalierte in der Nacht auf Dienstag am Kolumbusplatz im Münchner Stadtteil Au-Haidhausen.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Zeugen wählten gegen 0.50 Uhr den Notruf, weil die Teenager im U-Bahnhof wüteten, teilte die Polizei mit.

So sollen die Täter diverse Gegenstände herumgeworfen, umgetreten und in Brand gesteckt haben. Mehrere E-Scooter, eine Mülltonne, ein Fahrrad und ein WC-Häuschen wurden beschädigt, so die Polizei.

Die Feuerwehr musste anrücken, um einen Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren kontrolliert werden. Ob sie für den Vandalismus verantwortlich sind, muss noch ermittelt werden.

Um den Fall zu klären, suchte die Polizei Zeugen.