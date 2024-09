Mädchen (15) in Park gelockt und brutal attackiert!

München - Erschreckender Zwischenfall im Münchner Stadtteil Pasing! Ein 15 Jahre altes Mädchen ist unter einem Vorwand in den Stadtpark gelockt worden. In diesem kam es anschließend zu einer heftigen Gewalteskalation.

Die Münchner Polizei ermittelt in dem Fall. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, hat sich der Vorfall in der Nähe des Josef-Osterhuber-Platzes am 11. September gegen 16 Uhr ereignet.

Demnach traf die junge Münchnerin in dem Park auf mehrere andere Jugendliche, die sie bereits erwartet hatten. Es entstand den Angaben zufolge zunächst eine verbale Auseinandersetzung, die im weiteren Verlauf in eine körperliche mündete.

Insgesamt vier Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, allesamt in München wohnhaft, gingen die Jugendliche bei ebenjener massiv physisch an.

Der Oberkörper und auch der Kopf der 15-Jährigen wurden mit Schlägen sowie Tritten malträtiert.

Während der Auseinandersetzung kamen laut Polizei noch weitere Jugendliche hinzu. Selbige fand erst ein Ende, als mehrere Passanten ankündigten, die Einsatzkräfte zu verständigen. Daraufhin ließen die Täterinnen vom Opfer ab.