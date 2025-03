Männer geraten in Streit, dann schlägt einer mit abgebrochener Glasflasche zu

München - In München ist es am Sonntag zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Die Retter mussten einen Mann (29) versorgen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, waren die Beamten am Vortag gegen 16.50 Uhr über den Vorfall im Bezirk Untergiesing informiert worden.

Vor Ort trafen die mit mehreren Streifen zum Einsatzort geeilten Beamten einen 29 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Freising an, der am Kopf und an den Händen Verletzungen aufwies.

Der Verletzte war nach aktuellem Stand der Ermittlungen mit einem unbekannten Mann heftig in Streit geraten. Der Fremde hatte ihn mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert und danach in unbekannte Richtung die Flucht angetreten.