Mann attackiert Taxifahrer und sorgt für Unfall: In Zelle rastet er dann richtig aus!

München - Erschreckender Zwischenfall mitten in der Nacht! Ein Taxifahrer (49) ist im Stadtteil Schwabing von einem Fahrgast (26) unvermittelt angegriffen worden. Ein Unfall war die Folge, allerdings noch nicht das Ende der Attacke.

Dieser saß den Angaben der Beamten zufolge auf dem Sitzplatz hinter dem 49-Jährigen. Im Bereich Leopoldstraße Ecke Petuelring griff der 26-Jährige sein Opfer völlig aus dem Nichts von hinten an.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, war der Taxler aus der bayerischen Landeshauptstadt in der Nacht auf Sonntag gegen 2.55 Uhr dabei, den Gast zum von ihm gewünschten Ziel zu befördern.

Er wurde daraufhin zu einer nahegelegenen Dienststelle gebracht, randalierte in der dortigen Zelle jedoch dermaßen heftig, dass es den Beamten letztendlich nicht mehr möglich war, die Tür zu dieser zu öffnen. Erst alarmierten Kräften der Feuerwehr gelang dies. Im Anschluss wurde beim 26-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, danach kam er wieder auf freien Fuß.

Er muss sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Der Taxler wurde leicht verletzt, am Auto entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.