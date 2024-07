Mann belästigt in München zwei Touristen, fasst erst Frau an und dann sich selbst

München - Widerlicher Zwischenfall in der Maxvorstadt! Ein 33 Jahre alter Mann hat zwei australische Touristen im Außenbereich eines gastronomischen Betriebs belästigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Die Münchner Polizei war in der Maxvorstadt gefragt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Münchner Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, hat sich der Vorfall am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr ereignet. Demnach hatte sich der Münchner am Vortag zu der 26 Jahre alten Frau und dem 33 Jahre alten Mann aus Down Under gesellt.

Er berührte die Touristin plötzlich unvermittelt an einem Oberschenkel, entblößte sich und nahm vor den Augen des Paares sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Kurz darauf trat er dann die Flucht an.

Ein Angestellter hatte die Szenen beobachtet und die Beamten alarmiert. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 33-Jährige in der Nähe angetroffen und festgenommen werden.

Während der Festnahme eskalierte die Lage. Der Mann leistete Widerstand, schlug und trat nach den Einsatzkräften. Ein Beamter wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.