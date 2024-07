Mann in München niedergestochen: Wer kennt den gesuchten Täter?

Der Mann mit der auffälligen Cap mit BMW-Logo wird von der Polizei gesucht. © Polizeipräsidium München (2)

Am Mittwoch vor zwei Wochen (26. Juni) kam es am U-Bahnhof Machtlfinger Straße zu einer Auseinandersetzung. Ein 22-Jähriger wurde dabei mit einem Gegenstand in den Bauch gestoßen und schwer verletzt.

Der Täter ergriff die Flucht und wird seitdem von der Polizei gesucht. Da er bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde nun Bildmaterial des Gesuchten zur Fahndung veröffentlicht.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich, um die 20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, eventuell afghanische Herkunft.

Er war zur Tatzeit mit einer blauen Trainingsjacke, vermutlich der Marke "Jako", einem dunkelgrünen Pullover, Sneakern und einer Jeans bekleidet. Dazu trug er eine Basecap mit dem BMW-Logo.