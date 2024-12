Mehrere Buden auf Münchner Weihnachtsmarkt aufgebrochen!

München - Unbekannte haben in München mehrere Weihnachtsmarktbuden aufgebrochen! Eine Passantin hat die Täter beobachtet und die Polizei alarmiert.

Die Münchner Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Den Angaben der Beamten zufolge waren der Frau am heutigen Freitagmorgen gegen 5 Uhr drei Personen aufgefallen, welche sich an den Buden zu schaffen machten. Als diese bemerkten, dass sie beobachtet werden, traten sie sofort die Flucht an.

Eine flüchtete dabei in Richtung Schererstraße, die anderen bewegten sich in Richtung Bäckerstraße.

Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifen nach den Flüchtigen, blieb bislang allerdings erfolglos.

Vor Ort konnten die angerückten Kräfte mehrere aufgebrochene Stände des Weihnachtsmarktes feststellen, die durch die Münchner Feuerwehr in der Folge deshalb verschalt werden mussten.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen am Tatort und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch.