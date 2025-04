22.04.2025 13:28 Messerattacke in München: Mann mit Stichwunden in Klinik, Täter auf der Flucht

Messerattacke in München: Ein Mann ist am Samstag in der Ludwigsvorstadt angegriffen und verletzt worden.

Von Jan Höfling

München - Messerattacke in München: Ein Mann (26) ist in der Ludwigsvorstadt brutal angegriffen und verletzt worden. In München ist es zu einer brutalen Attacke gekommen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa Der Münchner war laut Angaben der Polizei vom Dienstag am Samstag gegen 20.15 Uhr im Bereich der Schillerstraße unterwegs, als er nach dem aktuellen Ermittlungsstand von drei derzeit noch unbekannten Männern angesprochen wurde. Diese forderten den 26-Jährigen auf, ihnen sein Mobiltelefon zu übergeben. Die Täter hielten dem Opfer ein Messer vor und versuchten selbst, ihm das Telefon gewaltsam aus der Hand zu reißen. Der Münchner wollte flüchten, wurde jedoch von zwei weiteren unbekannten Tätern daran gehindert und in der Folge erneut körperlich angegriffen. Mehrere Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam und forderten die Täter auf, sofort aufzuhören. Im weiteren Verlauf verständigten sie dann auch die Polizei. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Beamten blieben bislang erfolglos. Der 26-Jährige erlitt Stichwunden im Bereich des Oberkörpers und der Beine. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Opfer (26) musste erstversorgt und in einem Krankenhaus behandelt werden. (Symbolfoto) © Stephan Jansen/dpa Messerattacke: Münchner Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen Der 26-Jährige konnte das Krankenhaus inzwischen bereits wieder verlassen. Ihm wurde im Zuge der Messerattacke ein geringerer Bargeldbetrag entwendet. Die Ermittlungen zum Vorfall durch das Kommissariat 11 laufen auf Hochtouren. Gesucht werden noch Zeugen: Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schillerstraße, Zweigstraße, Adolf-Kolping-Straße oder Schlosserstraße etwas beobachtet hat, das im direkten Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte, wird gebeten, sich mit unter der Telefonnummer 08929100 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

