Mieser Betrug: Achtung, falsche Handwerker in München unterwegs!

Wie die Ermittler mitteilten, nutze der Mann die Hilfsbereitschaft einer über 80-Jährigen am Mittwoch gegen 14 Uhr aus. Er gab an, dass es in der Wohnung ihres Nachbarn einen Wasserrohbruch gegeben hätte und er deshalb auch Zutritt zu ihrer Wohnung bräuchte.

Anschließend lenkte er die Seniorin so weit ab, dass er unbeobachtet durch ihre Zimmer gehen konnte.

Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, fiel der Frau auf, dass zwei Goldringe und mehrere Hundert Euro fehlten. Sie alarmierte sofort die Polizei, doch leider brachte eine Fahndung nach dem Täter keinen Erfolg.

Der gesuchte Betrüger wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 35 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, mit kräftiger Statur und "osteuropäischem" Erscheinungsbild.