11.03.2024 14:59 Mit Kittel und Patientenakte: Mann gibt sich in Klinikum als Arzt aus!

Erschreckender Vorfall in München: Ein Mann hat sich in einer Klinik in Großhadern als Arzt verkleidet, weil er Wertgegenstände und Medikamente stehlen wollte!

München - Erschreckender Vorfall in München: Ein 23 Jahre alter Mann hat sich in einem Krankenhaus in Großhadern als Arzt verkleidet. Warum? Weil er innerhalb des Klinikums Wertgegenstände und Medikamente stehlen wollte! Statt im Krankenhaus in München-Großhadern befindet sich der 23-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Er soll deshalb zunächst einen Arztkittel und eine Patientenakte entwendet haben. Danach eignete er sich unbemerkt von dem Personal unter anderem Schmuck, Uhren, Karten sowie auch Medikamente an, teilte die Polizei am heutigen Montagmittag mit. Als er sich gerade im Apothekenraum des Klinikums aufhielt, wurde ein Mitarbeiter auf ihn aufmerksam. Dieser verständigte den Sicherheitsdienst, der den Verdächtigen im Anschluss so lange festhielt, bis die Polizei am Einsatzort eintraf. Die nahm den Mann vorläufig fest. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der 23-Jährige wurde lediglich einen Tag nach der Festnahme am vergangenen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Es sei demnach davon auszugehen, dass der Beschuldigte diese Art von Diebstahl gewerbsmäßig betreibe, erklärte ein Polizeisprecher. Gegen ihn werde jetzt entsprechend wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.



Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa