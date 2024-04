München: Betrunkener S-Bahn-Surfer sorgt für Chaos im Bahnverkehr

Die Bundespolizei konnte den 19-Jährigen ausfindig machen und anzeigen. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, stieg der junge Mann am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr am Gleis 2 am Marienplatz auf die Kupplung des letzten S-Bahnwagens. Dabei hielt er sich am Scheibenwischer des hinteren Triebfahrzeuges fest.

Über den Stachus fuhr der 19-Jährige so bis zum Hauptbahnhof, wo er von Mitarbeitern der DB-Sicherheit erkannt wurde. Als ihn diese stellen wollten, flüchtete er ins Sperrengeschoss des Hauptbahnhofs.

Dank des Handyfotos eines Reisenden, der den "S-Bahn-Surfer" am Marienplatz aufgenommen hatte, konnte der junge Mann um kurz nach 23 Uhr im Sperrengeschoss ausfindig gemacht werden. Dort hatte er Reisende belästigt.

Seine auffällige Kleidung (roter Kapuzen-Jogginganzug) und Verschmutzungen, die auf Kontakt mit der S-Bahn hinwiesen, überführten ihn.