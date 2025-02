Frau bemerkt Einbrecher gerade noch rechtzeitig: Münchner Polizei hat wichtige Bitte

Die Einbrecher befinden sich auf der Flucht. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, hat sich der Zwischenfall am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus abgespielt.

Die Frau hatte Glück im Unglück: Die Männer ließen von ihrem Vorhaben ab und traten die Flucht an.

Die Bewohnerin verständigte daraufhin zwar den Notruf, sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang allerdings dennoch ohne Erfolg.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht dringend nach Zeugen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

männlich

ca. 1,70 Meter groß

dunkel gekleidet mit Wollmütze

führte ein längliches Werkzeug mit sich

Täter 2:

männlich

dunkel gekleidet mit Wollmütze

Täter 3: