02.04.2025 16:01 Mann findet Handgranate am Auto: Polizei sperrt Siemensallee ab

In München gab es am Dienstagabend einen Großeinsatz auf der Siemensallee in Obersendling.

Von Benedikt Zinsmeister, Friederike Hauer

München - Eine Handgranate löste späten Dienstagabend im Süden von München einem Großeinsatz der Rettungskräfte aus. Die Siemensallee wurde weiträumig abgesperrt. © vifogra / Friedrich Ein Münchner hatte gegen 21 Uhr eine Handgranate bei seinem geparktem Auto gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Siemensallee wurde daraufhin zwischen der Wolfratshausener Straße und der Aidenbachstraße weiträumig abgesperrt. Experten nahmen die Granate genauer unter die Lupe. Eine Attrappe war es nicht - ob der Sprengkörper allerdings funktionstüchtig war, muss noch ermittelt werden. München Crime Pleite nicht gut verkraftet? Fans benehmen sich nach Partie in ICE heftig daneben Eine Gefährdung für die Bevölkerung habe nicht bestanden, so die Polizei. Wer die Granate abgelegt hat, muss nun ermittelt werden. Ein Bezug zur organisierten Kriminalität bestehe nach aktuellem Erkenntnisstand nicht. Genaue Angaben zu den Hintergründen können derzeit nicht gemacht werden, erklärte ein Polizeisprecher. Etwa ein Dutzend Beamte waren nach dem Fund am Dienstagabend im Einsatz. Erst gegen Mitternacht wurde die Sperre wieder aufgehoben. Erstmeldung 10.15 Uhr, zuletzt aktualisiert 16 Uhr

Titelfoto: vifogra / Friedrich