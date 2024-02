11.02.2024 14:23 München: Mann geht in Stadtsee mit Harpune auf Entenjagd

Die Polizei nahm einen Mann in Gewahrsam, der am Riemer See mit einer Harpune auf Enten schoss.

Von Friederike Hauer

München - Ein Mann ist am Riemer See mit einer Harpune auf Entenjagd gegangen. Enten waren das Ziel eines Mannes, der am Riemer See mit einer Harpune hantierte. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beobachtet ein Zeuge den 56-Jährigen am Freitag dabei, wie er mit einer Harpune auf Wildenten zielte und schoss. Mehrere Streifen rückten gegen 23 Uhr zum Riemer See aus und trafen dort auf den Mann aus dem Landkreis München. Laut Polizei führte er eine Harpune mit sich und weitere Gegenstände, die für eine Jagdtätigkeit geeignet sind. Seine Utensilien wurden alle sichergestellt. München Crime Beim Durchleuchten dieses Koffers werden sofort die Behörden alarmiert Eine verletze oder gar getötete Ente konnten die Beamten allerdings nicht finden. Der 56-Jährige wurde zur Polizeiinspektion gebracht und wegen Jagdwilderei angeklagt. Eine Jagdberechtigung konnte er nicht vorweisen.

