München: Mann von Teenagern am Sendlinger-Tor-Platz verprügelt und ausgeraubt

München - Ein 37-Jähriger ist am Sendlinger-Tor-Platz in München von vier Teenagern verprügelt und ausgeraubt worden. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen.

Nach dem Angriff am Sendlinger-Tor-Platz ermittelt die Polizei wegen räuberischen Diebstahls gegen vier Teenager. (Archivbild) © Stephan Jansen dpa

Mehrere Passanten alarmierten am Dienstag gegen 19.30 Uhr die Polizei und teilten mit, dass mehrere Personen am Sendlinger-Tor-Platz auf einen Mann eingeschlagen haben sollen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Demnach konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe zum Tatort vier Verdächtige ausfindig machen. Bei ihnen handelte es sich um zwei 16-jährige Mädchen und zwei Männer im Alter von 19 Jahren.

Die Gruppe soll dem 37-Jährigen zunächst mehrere Alkoholflaschen weggenommen und ihm anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten haben.

Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras erhärteten den Tatverdacht und -hergang. Alle vier wurden festgenommen und wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.