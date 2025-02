Nazi-Symbole in Trudering und Aubing entdeckt! Polizei ermittelt und sucht Zeugen

München - Was geht nur in den Köpfen von manchen Menschen vor sich? In den Stadtteilen Trudering und Aubing sind verbotene Symbole aus dem Nationalsozialismus angebracht worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Auch an einer Hütte auf dem Abenteuerspielplatz Mainaustraße in Aubing wurde ein Nazi-Symbol von einem Passanten ausgemacht. Er alarmierte die Polizei, die sofort die Ermittlungen aufgenommen hat.

Wer in Trudering im angegebenen Zeitraum im Bereich der Erika-Cremer-Straße und dem Platz der Menschenrechte etwas bemerkt hat, das im Zusammenhang mit dem Fall stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Präsidium in München unter der Rufnummer 08929100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für Personen, welche in Aubing im Bereich der Sipplinger Straße und Mainaustraße Beobachtungen gemacht haben.