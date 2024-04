München: Trickdiebe erbeuten Kamera-Equipment im Wert von über 25.000 Euro

München - Ein Kameramann aus den USA ist am Hauptbahnhof in München Opfer eines dreisten Trickdiebstahls geworden.

Nach einem Trickdiebstahl am Münchner Hauptbahnhof bittet die Bundespolizei um Zeugenhinweise. © Matthias Balk/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 19 Uhr. Der 30-Jährige aus New Jersey wartete demnach im S-Bahn-Bereich des Münchner Hauptbahnhofs mit zwei Reisekoffern.

Ein Fremder sprach ihn an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Währenddessen schnappte sich ein Komplize die beiden Koffer und verschwand in einer gegenüberliegenden S-Bahn. Überwachungskameras filmten die Tat.

Als der US-Amerikaner den Diebstahl bemerkte, bot der Fremde zunächst seine Hilfe an und flüchtete dann unbemerkt.

Der 30-Jährige meldete den Vorfall bei der Bundespolizei.

Die Koffer konnten dank GPS-Ortung an der Haltestation Hackerbrücke aufgefunden werden. Allerdings befand sich die wertvolle Kameraausrüstung im Wert von rund 25.400 Euro nicht mehr darin.