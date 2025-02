München: Versuchter schwerer Raubüberfall auf Lieferdienstfiliale

München - Die Polizei in München fahndet nach einem versuchten Raubüberfall nach einem Mann.

Die Münchner Polizei sucht dringend Zeugen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Behörde am Montag mitteilte, betrat ein maskierter Täter am Samstag gegen 22.30 Uhr die Geschäftsräume eines Lieferdienstes in Nymphenburg, bedrohte einen 41-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte Bargeld.

Nachdem der Mitarbeiter gesagt hatte, dass kein Bargeld vorhanden sei, versprühte der Angreifer Pfefferspray in Richtung des 41-Jährigen und flüchtete im Anschluss ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei verliefen erfolglos. Die Kripo ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und sucht Zeugen.

Täterbeschreibung: