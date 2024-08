19.08.2024 21:48 8.169 Messerangriff auf Beamte in Penny-Filiale! Münchner Polizei erschießt Frau in Discounter

In einer Penny-Filiale in der Implerstraße in München ist es am Montag zu einem schlimmen Zwischenfall gekommen, eine Frau von der Polizei erschossen worden.

Von Jan Höfling

München - In einer Penny-Filiale in München ist es am Montagabend zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen, eine Frau von der Polizei erschossen worden. Diese soll zuvor die Beamten mit einem Messer attackiert haben. Im Münchner Stadtteil Sendling ist es am heutigen Montagabend zu einem folgenschweren Polizeieinsatz gekommen. © MünchenTV/TNN/dpa Die niedergeschossene Angreiferin ist laut einem Sprecher der Einsatzkräfte noch vor Ort in der Implerstraße den erlittenen Verletzungen erlegen. Vorausgegangen war dem Einsatz ein Notruf, der gegen 18.40 Uhr bei der Leitstelle einging, hieß es. Die Beamten seien demnach eigentlich wegen einer Körperverletzung alarmiert worden - und zwar an einen anderen Ort. Ausfindig machen konnten sie die Verdächtige aber letztlich in dem Supermarkt. München Crime Reisender kann Flugzeug ohne Ticket besteigen - zwei Tage in Folge! In dem Laden im Stadtteil Sendling habe die Frau die Polizisten dann mit einem Messer bedroht und im Anschluss zudem angegriffen. Woraufhin von der Schusswaffe Gebrauch gemacht worden sei. Wer von den Einsatzkräften in dem Discounter geschossen hat und wie oft, ist bislang noch nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen.

Der tödliche Zwischenfall hat sich in einer Penny-Filiale in der Implerstraße ereignet. © network-pictures.com Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © network-pictures.com Die Implerstraße ist von den Einsatzkräften im Bereich des Discounters abgesperrt worden. © vifogra/Friedrich Auch zu der Toten und der vorangegangenen Körperverletzung liegen derzeit noch keine genaueren Informationen vor. Den Angaben des Sprechers zufolge laufen derzeit im Supermarkt noch immer Spurensicherungsmaßnahmen. Erstmeldung: 21.02 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.48 Uhr

