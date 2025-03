Nach Protest auf Hof von CSU-Mann Felßner: Kripo ermittelt gegen Tierschützer

Dabei wurde unter anderem ein Banner am Stall entrollt. Laut Polizei sollen Aktivisten auch auf dem Dach des Tierstalls Pyrotechnik gezündet haben.

Aktivisten der Organisation "Animal Rebellion" hatten am Montag auf dem Hof bei Lauf an der Pegnitz im Nürnberger Land demonstriert.

Er sehe die Sicherheit seiner Familie in Gefahr, so Felßner in einem persönlichen Statement. "Ich bin nicht bereit, die Sicherheit meiner Familie aufs Spiel zu setzen oder den Hof und seine Tiere durch Einbrüche zu gefährden", sagte er. Seine Frau hätte Angst um Leib und Leben gehabt.

Indessen konnte die Polizei keine pyrotechnischen Gegenstände oder entsprechende Rückstände auf dem Hof nachweisen. Aktuell werden jedoch noch Bild- und Videoaufnahmen ausgewertet, so die Behörde am Mittwoch.