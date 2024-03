Obdachloser in München zusammengeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in München ermittelt nach einer gefährlichen Körperverletzung in Haidhausen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Vorfall ereignete sich den Angaben der Beamten zufolge am Montag, gegen 18.20 Uhr, in einem kleinen Park in der Kellerstraße in Haidhausen. Demnach waren drei Männer dort in Streit geraten.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer der Männer dem 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Der andere Täter trat anschließen auf den am Boden Liegenden ein.

Danach flüchteten beide Täter in Richtung Rosenheimer Straße. Eine Passantin alarmierte die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, saß das Opfer mit blutenden Gesichtsverletzungen auf einer Parkbank. Er bestätigte die Geschehnisse und gab zudem an, mit einem Messer bedroht worden zu sein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 44-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter soll im Laufe des heutigen Dienstags die Haftfrage klären.

Der Mittäter befindet sich weiter auf der Flucht.