Partys in München außer Kontrolle: Mann fällt aus Fenster, zu viele Gäste

München - Zwei Partys haben die Münchner Polizei am Wochenende beschäftigt. Während es in einem Fall zu schweren Verletzungen kam, stehen bei einer anderen Veranstaltung mögliche strafrechtliche Konsequenzen im Raum.

Die Polizei musste in München zu zwei Partys ausrücken. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Beim Sturz aus einem Fenster wurde ein junger Mann im Stadtteil Schwabing schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 29-Jährige in der Nacht mit Freunden in einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses eine Party gefeiert.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge war er gegen 2 Uhr erheblich betrunken gewesen und hatte aus dem Fenster Leuten auf der Straße zugewunken. Dabei verlor er wohl das Gleichgewicht und stürzte auf den Gehweg.

Zeugen des Vorfalls alarmierten sofort den Notruf. Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In der Nacht zuvor hatte die Polizei bereits wegen einer Party in Allach-Untermenzing ausrücken müssen. Gegen 21.30 Uhr am Samstag wurde der Polizeinotruf 110 gewählt, weil eine Feier in einem Einfamilienhaus aus dem Ruder gelaufen war und zu viele Feierwütige aufgetaucht waren.

Der Gastgeber hatte die Lage nicht mehr unter Kontrolle und es kam bereits zu "aggressiven Interaktionen" zwischen den Anwesenden.