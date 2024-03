Pfefferspray-Attacke am Münchner Ostbahnhof: Polizei fahndet nach Angreifer

München - Ein Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 19-Jährigen am Münchner Ostbahnhof mit Pfefferspray attackiert. Auch weitere Personen wurden durch das Reizgas verletzt. Die Polizei ermittelt.

Die Bundespolizei ermittelt nach einem Pfefferspray-Angriff am Münchner Ostbahnhof wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Montag in München mitteilte, kam es zwischen dem 19-Jährigen und dem Mann gegen 0.15 Uhr am Hauptausgang des Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung.

Dabei sprühte der Mann dem Teenager Pfefferspray ins Gesicht. Zwei 14 und 15 Jahre alte Begleiterinnen des 19-Jährigen wurden ebenfalls durch das Reizgas verletzt.

Die drei begaben sich nach dem Angriff in ein Schnellrestaurant und verständigten die Polizei. Zwei Besucherinnen des Restaurants klagten anschließend auch über Atemwegsreizungen – vermutlich durch die Anhaftung des Pfeffersprays an der Kleidung der drei Jugendlichen.

Nach einer Erstversorgung benötigte keiner der Betroffenen eine ärztliche Behandlung.

Der Angreifer konnte unerkannt flüchten. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Unbekannten. Auch Aufzeichnungen der Kamerasysteme werden dazu ausgewertet.