Polizei-Großeinsatz in München: Mann klettert über Dach in fremde Wohnung und randaliert

München - Ein offenbar verwirrter Mann hat einen größeren Polizei-Einsatz in München ausgelöst.

Die Münchner Polizei konnte den Randalierer schließlich festnehmen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Am Sonntag gegen 7.30 Uhr gingen mehrere Notrufe über eine Person in der Maxvorstadt ein, die Gegenstände von einem Balkon werfe. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Vor Ort stellten die Beamten einen jungen Mann fest, der von einem Balkon ungezielt größere Gegenstände in den Innenhof warf.

Dann kletterte der 23-jährige Münchner über den Balkon auf das Dach und stieg schließlich über ein geöffnetes Dachfenster in eine fremde Wohnung.

"Nachdem er dort sämtliche Möbel zerstört hatte, verließ er die Wohnung und konnte von den Polizeibeamten festgenommen werden", so das Münchner Polizeipräsidium.