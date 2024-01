Polizeibekannter Mann belästigt und schlägt Frau in Münchner S-Bahn

München - Ein Mann hat in einer Münchner S-Bahn eine Frau sexuell belästigt und ihr anschließend ins Gesicht geschlagen.

An der S-Bahnhaltestelle "Hirschgarten" wurde ein 29-Jähriger festgenommen. © Bildmontage: Bundespolizei München, Lino Mirgeler/dpa

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, spielte sich der Vorfall am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der stadteinwärts fahrenden S2 ab.

Zunächst habe der 29-jährige Somalier sexuelle Absichten gegenüber der 31-jährigen Frau geäußert.

Als sie dies ablehnte und sich wehrte, schlug er sie ins Gesicht und beleidigte sie. Als eine 51 Jahre alte Mitfahrerin aus Allach deeskalierend eingreifen wollte, wurde sie ebenfalls beleidigt und an einer Haltestelle "Hirschgarten" aus der Bahn geschubst.

Die alarmierte Polizei nahm den Mann mit auf die Wache und wurde ebenfalls durch den 29-Jährigen beleidigt und bedroht.

Wie sich herausstellte, war der Mann bereits in der Vergangenheit auffällig geworden: Unter anderem stehen tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, Raub, Körperverletzung und Diebstahl auf seinem Register. "Von August 2019 bis Juni 2023 saß er bereits in Haft, wo er ebenfalls Straftaten beging", erklärte die Polizei.