Polizeibeamte massiv bedroht! Messer-Mann sorgt in München für Großeinsatz

Die Beamten konnten den Mann in München festnehmen. © network-pictures.com

Wie die Münchner Polizei am heutigen Montag zu dem Zwischenfall mitteilte, war der 41-Jährige am gestrigen Sonntag etwa gegen 12.45 Uhr nach den Drohungen in eine Wohnung in der Martin-Luther-Straße geflüchtet. In dieser habe er sich verschanzt.

Zahlreiche Streifen rückten laut den Beamten zum Einsatzort aus. Die Martin-Luther-Straße musste vorübergehend komplett gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich kam.



Unterstützt wurden die Einsatzkräfte vor Ort unter anderem durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK).

Der Polizei gelang es letztendlich, die Wohnung zu stürmen und den Verdächtigen festzunehmen.

Da er sich nach Einschätzung der Beamten in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zunächst in eine Klinik gebracht. Gegen den 41-Jährigen wurde im Anschluss an den Einsatz ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.