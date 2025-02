Mitten in München mit Samuraischwert gedroht! Junges Duo (17, 18) landet in Psychiatrie

Die inzwischen verständigte Polizei konnte die Verdächtigen, die beide in München wohnen, im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ausfindig machen und festnehmen.

Ein Mitarbeiter des Lokals ging daraufhin auf beide zu und stellte sie zur Rede. Statt die Situation lösen zu können, wurde er jedoch mit einem Pfefferspray bedroht und beleidigt. Kurz darauf traten die 17-Jährige und der 18-Jährige aber doch die Flucht an.

Ein mitgeführtes Samuraischwert wurde demnach immer wieder aus der Schwertscheide gezogen und anschließend auch wieder in diese zurückgesteckt.

Das Duo hatte sich Angaben der Beamten zufolge gegen 18.50 Uhr am Sonntag zunächst maskiert, sich danach gegenüber des Gebäudes positioniert.

Sowohl die 17-Jährige als auch der 18-Jährige wurden in der Folge in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden durch die Kriminalpolizei der bayerischen Landeshauptstadt geführt.