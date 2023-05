Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt: Schüsse am Viktualienmarkt?

München - In der Münchner Innenstadt begann am späten Donnerstagnachmittag ein größerer Polizeieinsatz. Grund dafür war eine Bedrohungslage in einer Wohnung am Viktualienmarkt.

Die Polizei war mit einer Hundertschaft am Viktualienmarkt im Einsatz. © Max Patzig

Wie Sven Müller, Sprecher des Polizeipräsidiums München, auf Anfrage von TAG24 erklärte, kam es gegen 15.50 Uhr in einer Wohnung nahe dem Viktualienmarkt zu "einer außergewöhnlichen und unter Umständen bedrohlichen Situation".

Was sich genau in den Räumen an der Prälat-Zistl-Straße abgespielt hat, wissen die Beamten noch nicht vollständig. Möglicherweise wurde aus einem Fenster geschossen.

Im Einsatz befanden sich daraufhin die Streifenwagenbesatzungen einer ganzen Hundertschaft sowie Spezialkräfte. Viele Polizisten bezogen mit automatischen Waffen Stellung.

Die Spezialkräfte drangen am frühen Abend in das betroffene Wohnhaus vor. Doch die Wohnung, in der sich eventuell ein Drama abgespielt haben könnte, fanden die Beamten nur leer vor.

Ein verdächtiger und eventuell bewaffneter Mann, der "psychisch auffällig" und polizeibekannt sei, sei womöglich entkommen, so der Behördensprecher.

Die Uniformierten durchkämmen am Abend das gesamte Gebiet. Dies könne "noch Stunden dauern", sagte der Sprecher.