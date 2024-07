Raub in München: Seniorin brutal Ketten vom Hals gerissen, Polizei sucht Zeugen!

Die Münchner Polizei fahndet nach zwei Männern. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Angaben der Beamten zufolge war die Seniorin aus München am Samstagabend gegen 18.15 Uhr im Bereich der Stöberlstraße zu Fuß unterwegs, als sie von einem ihr Unbekannten angesprochen wurde.

Der Fremde riss ihr demnach plötzlich am Hals getragene Schmuckketten ab und trat im Anschluss die Flucht in Richtung Landsberger Straße an. Die 79-Jährige wurde beim Zwischenfall leicht verletzt.

Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der Mann kurz zuvor noch mit einem Begleiter gesehen worden. Beide Männer hatten einen Bus der Linie 130 in Richtung Harras an der Haltestelle "Rathaus Pasing" genutzt. Der Begleiter war aus diesem aber an der Haltestelle "Am Knie" bereits ausgestiegen.

Der Täter hingegen hatte das Fahrzeug mit seinem Opfer an der Haltestelle "Pronnerplatz" gemeinsam verlassen.