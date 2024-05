Angestellte verfolgt Täter nach Raub in Supermarkt: Jetzt bittet Polizei um Hilfe bei der Suche

Die Polizei fahndet nach dem Täter. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Frau arbeitete laut Angaben der Beamten am zurückliegenden Freitag (24. Mai) gegen 17.20 Uhr an der Kasse des Ladens, als ihr der bislang noch unbekannte Täter von hinten auf die Hände schlug und dann direkt in das geöffnete Bargeldfach griff.

Er konnte Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro entnehmen und danach die Flucht antreten.

Eine weitere Angestellte bemerkte den Vorgang und nahm fußläufig bis in die Marsstraße die Verfolgung auf. Dort konnte der Mann aber auf einen E-Scooter steigen und in Richtung Maillinger Straße fliehen.

Das Kommissariat 21 der Münchner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen - und bittet bei der laufenden Suche um Mithilfe der Bevölkerung.

Der gesuchte Täter wird wie folgt beschrieben: